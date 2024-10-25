Сколько стоит первая регистрация растаможенного автомобиля

Те кто желает ввезти в Украину подержанное авто из развитых стран вынуждены их растамаживать по достаточно высоким ставкам. После растаможки нужно пройти еще ряд недешевых бюрократических процедур. Несмотря на эти преграды украинцы активно возят авто из европейских стран и из США.

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С начала этого года сервисные центры МВД осуществили более 2 миллионов регистрационных операций, из них авто, впервые зарегистрированных на территории Украины – почти 350 тысяч.

Если человек приобрел автомобиль за границей, в Украине его нужно растаможить. Затем получить сертификат соответствия транспортного средства в одном из органов сертификации и обратиться в экспертную службу МВД для исследования авто. После этого с рядом документов обратиться в сервисный центр МВД.

Перед визитом необходимо взять талон на услугу "регистрации транспортного средства, находившегося в эксплуатации за рубежом" через онлайн-функционал Е-запись или в терминале в помещении сервисного центра МВД.

Перечень документов для получения услуги:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства (грузово-таможенная декларация, удостоверение на право регистрации, а в случае приобретения автомобиля у торговой организации - договор купли-продажи);

регистрационный или приравненный к ним документ иностранного государства;

документ, о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения (сертификат соответствия);

заключение об экспертном исследовании транспортного средства;

документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения через уполномоченного представителя).

При первой регистрации легкового автомобиля уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Он зависит от стоимости легкового транспортного средства, которая указана в таможенной декларации.

В 2024 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легковых транспортных средств, кроме легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями составляет: