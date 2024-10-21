За 2024 год украинцы зарегистрировали 2 миллиона автомобилей

С начала 2024 года сервисные центры МВД провели 2 008 774 регистрационных операций с транспортными средствами. Из них впервые зарегистрировано на территории Украины – 120 319 новых автомобилей, что были приобретены в автосалонах и 224 551 подержанных, которые ввезены из-за рубежа. Внутренние перерегистрации превысили полтора миллиона операций.

Читайте также: Как изымают транспорт на нужды обороны

Бешеный спрос на внутренние перерегистрации был вызван в том числе законодательными изменениями. Сейчас если на одно лицо зарегистрировано более одного транспортного средства то "лишний" автомобиль может быть изъят на нужды армии.

Среди автовладельцев наблюдается спрос на перерегистрацию транспортных средств по договору купли-продажи. Продажа автомобиля возможно осуществить в любом удобном сервисном центре МВД. Продавец и покупатель должны подготовить с собой пакет документов:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или вид на временное или постоянное проживание;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства (у продавца).

Если одна из сторон не имеет возможности лично приехать в сервисный центр МВД, она может предоставить нотариально оформленную доверенность другому лицу, которая будет представлять его интересы в сервисном центре МВД.

Напоминаем, что экспертное исследование транспортного средства в большинстве случаев не является обязательным и проводится по желанию. Однако при первой регистрации подержанного автомобиля, который ввезен из-за границы, обязательно осуществляется исследование транспортного средства Экспертной службой МВД.

Для получения регистрационных услуг с транспортными средствами, необходимо получить талон предварительной записи. Для этого нужно воспользоваться функционалом Е-запись. Также талон доступен в терминале, который расположен в помещении сервисного центра МВД.