Изъятие транспорта у компаний в пользу армии во время войны урегулировано законодательством, но в этом регулировании есть несколько пробелов.

После введения военного положения местные органы власти и бизнес обязаны в случае необходимости отдавать транспорт украинским военным. Рассказываем пределы законности этого требования.

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"Военно-транспортная обязанность предусмотрена и урегулирована рядом нормативно-правовых актов Украины", – рассказывает юрист практики защиты бизнеса Артур Лозицкий.

Руководители предприятий обязаны отбирать транспорт и технику по типам и маркам, следить за техническим состоянием и укомплектованностью техники, содержать ее в состоянии постоянной готовности, обеспечивать своевременную доставку транспортных средств и техники на сборные пункты.

Руководить доставкой машин к месту назначения должны представители местных органов власти. Обычно предприятие может получить от них письмо с просьбой отчитаться о состоянии и количестве техники. На него следует написать ответ (в произвольной форме), в котором настаивать на непосредственном участии в отборе техники и указать и обосновать потребности собственного предприятия.

Есть ли лимиты изъятия транспорта?

Законодательство Украины предусматривает лимит на количество транспорта, которое можно изъять в военное время. Такая обязанность возложена на Кабмин. Однако в настоящее время такие лимиты не были установлены. В свободном доступе нет распоряжений райгосадминистраций на 2022 год, в частности, в Киеве и на территории области.

Как правильно задокументировать мобилизацию автомобиля?

Мобилизацию авто подтверждает акт приема-передачи (форма утверждена правительственным постановлением №1921 от 28.12.2000 года). Там обязательно следует указать балансовую стоимость транспорта. Это будет сумма компенсации, на которую владелец может рассчитывать. Ее государство должно выплатить, если транспорт сгорит, сломается или будет иметь другие повреждения. Закон предусматривает, что автомобили должны вернуть владельцу в течение 30 дней с момента объявления демобилизации. Для этого ему необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Какие существуют исключения для выполнения военно-транспортной обязанности для предприятий?

От передачи транспорта в пользу военных могут быть освобождены предприятия, учреждения и организации, которые уже выполняют определенные мобилизационные задачи (доставляют продукты и т.п.). То есть, непосредственно взаимодействуют с военными, выполняя их требования. Еще одно исключение — это предприятия, в работе которых существует высока общественная потребность. Правда, такого перечня сейчас нет. К таким предприятиям можно отнести организации стратегически важных секторов экономики (например, Укрпочта, водные коммунальные хозяйства, пекарни и т.п.).

Если вас, например, остановили на блокпосту и пытаюсь изъять машину, ссылайтесь на постановление Кабмина №1921 от 28.12.2000 года. Оно предусматривает четкий механизм и регламент изъятия транспорта. Кроме того, эффективным средством фиксации неправомерных действий будет звонок полиции. Вызовите на место следственно-оперативную группу или обратитесь в территориальные центры комплектования и социальной поддержки с жалобой на действия лиц, пытающихся неправомерно изъять транспорт.