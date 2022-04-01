Вилучення транспорту у підприємств на користь армії під час війни врегульовано законодавством, але у цьому регулювання є кілька прогалин.

Після запровадження воєнного стану місцеві органи виконавчої влади та бізнес зобов'язані у разі потреби віддавати транспорт українським військовим. Розповідаємо межі законності цієї вимоги.

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“Військово-транспортний обов’язок передбачений та врегульований низкою нормативно-правових актів України”, — розповідає юрист практики захисту бізнесу Артур Лозіцький.

Керівники підприємств зобов’язані відбирати транспорт і техніку за типами і марками, стежити за технічним станом та укомплектованістю техніки, утримувати її у стані постійної готовності, забезпечувати своєчасну доставку транспортних засобів і техніки на збірні пункти.

Керувати доставкою машин до місця призначення мають представники місцевих органів влади. Зазвичай підприємство може отримати від них лист з проханням відзвітувати про стан та кількість техніки. На нього варто написати відповідь (у довільній формі), у якій наполягати на особистій участі у відборі техніки та вказати і обґрунтувати потреби власного підприємства.

Чи є ліміти вилучення транспорту?

Законодавство України передбачає ліміт на кількість транспорту, який можна вилучити у воєнний час. Такий обов’язок покладений на Кабмін. Проте нині таких лімітів не було встановлено. У вільному доступі немає розпоряджень райдержадміністрацій на 2022 рік, зокрема, у Києві та на території області.

Як правильно задокументувати мобілізацію авто?

Мобілізацію авто підтверджує акт прийому-передачі (форма затверджена урядовою постановою № 1921 від 28.12.2000 року). Там обов’язково варто зазначити балансову вартість транспорту. Це буде сума компенсації, на яку власник може розраховувати. Її держава повинна виплатити, якщо транспорт згорить, зламається, або матиме інші пошкодження. Закон передбачає, що авто повинні повернути власнику протягом 30 днів з моменту оголошення демобілізації. Для цього йому необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Які є виключення щодо виконання військово-транспортного обов’язку для підприємств?

Від передачі транспорту на користь військових може бути звільнено підприємства, установи та організації, які вже виконують певні мобілізаційні завдання (доставляють продукти тощо). Тобто безпосередньо взаємодіють із військовими, виконуючи їхні вимоги. Ще один виняток — це підприємства, у роботі яких є висока суспільна потреба. Щоправда, такого переліку нині не існує. До таких підприємств можна віднести організації стратегічно важливих секторів економіки (наприклад, Укрпошта, водні комунальні господарства, пекарні тощо).

Якщо вас, наприклад, зупинили на блокпосту і намагаюся вилучити автівку, посилайтеся на постанову Кабміну № 1921 від 28.12.2000 року. Вона передбачає чіткий механізм та регламент вилучення транспорту. Крім того, ефективним засобом фіксації неправомірних дій буде дзвінок до поліції. Викличте на місце слідчо-оперативну групу або ж зверніться до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зі скаргою на дії осіб, які намагаються неправомірно вилучити транспорт.