Кабмін опублікував Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні та прогнозовані показники зменшення аварійності від її впровадження.

На підвищення безпеки дорожнього руху протягом 2018 - 2020 років буде витрачено 8,6 млрд гривень. Вони надійдуть від акцизу, який сплачується при купівлі водіями пального на АЗС. Відповідна норма закріплена Бюджетним кодексом України та Законом від 17 листопада 2016 р. № 1762-VIII.

5% від сплаченого за пальне акцизу буде спрямоване на низку заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху. Таким чином, у 2018 році на дорожню безпеку планується витратити 2,6 млрд гривень, у наступному – 2,55 млрд, а у 2020-му – майже 3,5 млрд. гривень.

Ці гроші будуть витрачені на 140 видів заходів, які перераховані в Державній програмі підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Серед них - нанесення розмітки та пішохідних переходів, встановлення знаків, різноманітних світлофорів, огорож та острівців безпеки, закупівля спеціального обладнання та навіть пропаганда виконання правил дорожнього руху у ЗМІ.

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Більше того, Кабмін опублікував очікувані результати цієї програми, які вимірюються кількістю врятованих життів та зменшення травмованих внаслідок ДТП. Зокрема, прогнозується, що через виконання вказаних заходів в Україні має зменшитись кількість загиблих на дорогах через ДТП – з 6,5 чоловік на 100 тис. населення у 2018 році до 4 осіб у 2020-му, тобто на 40%! Кількість травмованих має поменшати не так радикально – з 69,4 до 60 на кожних 100 тисяч населення. Також має зменшитись кількість загиблих на кожних сто осіб, які постраждали в ДТП – з 9,8 до 9,3 відповідно у 2018 та 2020 роках.

Таким чином, якщо припустити, що найближчі три роки чисельність населення України не зміниться і становитиме, як і на початок нинішнього року, 42,3 млн. чоловік (без урахування окупованого АРК Крим), тоді кількість загиблих на наших дорогах має зменшитись з 2750 чоловік у 2018 році до 1692 осіб у 2020-му, тобто більш, ніж на тисячу осіб щороку! Для прикладу, в 2017 році на дорогах загинуло близько 3,5 тисяч українців.

Нагадаємо, що названі основні причини ДТП.