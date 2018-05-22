Психологічна експертиза у Німеччині для порушників правил дорожнього руху коштує дорого, а проходять її не з першого разу.

Ініціатива українського Міністерства охорони здоров’я впровадити в нашій країні психологічні тести для майбутніх водіїв професійного транспорту має реальні приклади в розвинутих країнах світу. Зокрема, у Німеччині медико-психологічна експертиза, знана також як "ідіотен тест", працює вже давно.

На цей іспит у ФРН відправляють тих водіїв, які вже не вперше були виявлені напідпитку, йдеться у відео DW. А також тих, хто регулярно порушує правила дорожнього руху – за рік набрав більше 8 штрафних пунктів. Щоб набрати їх, достатньо двічі обігнати авто на пішохідному переході.

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Медично-психологічне обстеження триває близько двох з половиною годин та складається з трьох етапів. Спочатку на комп’ютері перевіряють швидкість реакції та здатність концентруватися у різних умовах. Потім відбувається "задушевна" розмова з психологом. Третій – загальний медичний огляд.

Німці бояться потрапити на "ідіотен тест". Адже вже судячи з назви, проходити його соромно. Крім того – дорого. Вартість іспиту залежить від важкості порушення. Для тих, хто потрапив на тестування за штрафні бали, доведеться сплатити від 347 євро, через водіння в нетверезому стані – 402 євро, під дією наркотиків – 554 євро.

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Багато водіїв перед проходженням "ідіотен тесту" проходять "підготовчі курси" - звертаються до адвокатів, психологів та спеціальних груп. Адже пройти тестування з першого разу вдається лише половині порушників. Повернути водійське посвідчення без проходження "ідіотен тесту" неможливо.

Дивіться відео, як у ФРН проходять "ідіотен тест":

Нагадаємо, що названі основні причини ДТП.