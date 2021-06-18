Розмитнення вживаного автомобіля з Євросоюзу обходиться значно більше, аніж обіцяна "тисяча євро".

Скільки реально коштує легалізація “євробляхи” підрахували у спільноті власників нерозмитнених авто. Для прикладу взяли Toyota Avensis 2005, 1.8 бензин, АТ, яку придбали в Литві за 3000€.

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200€ - Документи (купча та зняття)

100€ - Сертифікація

250$ - Брокер

950€ - Митні платежі (включаючи “добровільний внесок” 8500 грн.)

100€ - Постановка на облік

1600€ - приблизна вартість розмитнення цього авто “під ключ”

Отже легалізований автомобіль обійшовся власнику в 4600€ ($5500). В Україні за вживані Toyota Avensis 2005 року випуску просять від 4500 до 8000 доларів.