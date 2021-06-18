Растаможка подержанного автомобиля из Евросоюза обходится значительно больше, чем обещанная "тысяча евро".

Сколько реально стоит легализация "евробляхи" подсчитали в сообществе владельцев нерастаможенных авто. Например взяли Toyota Avensis 2005, 1.8 бензин, АО, которую приобрели в Литве за 3000 €.

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200 € – Документы (купчая и снятие)

100 € – Сертификация

250 $ – Брокер

950 € – Таможенные платежи (включая «добровольный взнос» 8500 грн.)

100 € – Постановка на учет

1600 € – Примерная стоимость растаможивания этого авто "под ключ"

Итак легализованный автомобиль обошелся владельцу в 4600€ ($5500). В Украине за подержанную Toyota Avensis 2005 года выпуска просят от 4500 до 8000 долларов.