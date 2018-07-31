Загалом в рамках операції “Перевізник” виявлено 21 водія автобусів в стані алкогольного сп’яніння, повідомив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич.

Після огляду майже 28 тисяч транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів, виявлено 764 технічно несправні транспортні засоби, з них 148 автобусів – переобладнані з порушеннями відповідних норм і стандартів. Про це 31 липня під час наради, присвяченій підбиттю підсумків роботи підрозділів превенції Нацполіції у Полтаві, повідомив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич.

Виявлено понад 5 тисяч водіїв, які допустили порушення законодавства. “Серед них – 21 водій, що керували автобусами у стані алкогольного сп’яніння. Ще 45 керманичів не пройшли щозмінного передрейсового медичного огляду або ж не було проведено передрейсовий контроль технічного стану транспортних засобів”, – наголосив Олександр Фацевич.

Він додав, що 81 водій керував транспортним засобом без необхідних ліцензійних документів.

Заступник глави Нацполіції наголосив на персональній відповідальності керівників усіх рівнів, відповідальних за безпеку дорожнього руху, за проведення операції “Перевізник”.

Нагадаємо, що поліція затримала п'яного водія маршрутки, повного людей.