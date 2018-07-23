Перший заступник начальника Патрульної Поліції України Олексій Білошицький оприлюднив факт затримання водія на Одеській трасі.

23 липня на трасі "Одеса-Київ" екіпаж патрульної поліції Київської області зупинив маршрутне таксі, яке виконувало рейс "Київ-Біла Церква". Автобус був заповнений людьми. Поліцейські виявили дивну поведінку водія та запропонували йому пройти тест на алкоголь за допомогою приладу "Драгер". Результат виявився 0,63 проміле. Це втричі перевищує дозволену норму у 0,2 проміле.

Про це розповів Перший заступник начальника Патрульної Поліції України Олексій Білошицький на своїй сторінці у Фейсбук.

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"Як з цим боротися?", питає Олексій. На його думку, потрібно давати більше можливостей поліції очищати дороги від таких порушників та зробити законодавство більш жорстким.

Нагадаємо, що поліція збирається контролювати швидкість вже найближчими днями