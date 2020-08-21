У переважній більшості випадків, відмоткою пробігу грішать перекупи. Але і серед справжніх власників такі випадки трапляються.

Не дивлячись на те, що відмотаний пробіг дуже легко визначити, такі махінації досить поширені. Особливо серед "автобізнесменів". Йдеться про зміну показників загального пробігу на одометрі, - процедуру, внаслідок якої автомобіль "омолоджується" та водночас і дорожчає.

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Щоб переконатися у масштабі проблеми, ми звернулися за даними до колег з проекту "Перевірені авто" на AUTO.RIA. Це один з підрозділів сервісу з купівлі-продажу авто, завдання якого — здійснювати перевірки автомобілів. Загалом у 38,9% перевірка даних виявляла "скрутки". І це йдеться лише про ті легковики, які проходили перевірку.

Звісно, не обійшлося і без рекордів, поставлених найбільш відчайдушними продавцями. Йдеться не про "дрібнички" на кшталт якихось 20, чи навіть 50 тисяч кілометрів… Наводимо п’ять прикладів із рекордами "скрутки":

Зменшено на 541 тис. км – Mercedes-Benz Sprinter, 2010 р.в. (насправді тут "скрутка" ще більша, адже останні опорні дані фіксувались майже 7 років тому).

Зменшено на 603 тис. км – Renault Trafic, 2012 р.в. (майже 1 млн було ще 4 роки тому).

Зменшено на 665 тис. км – Hyundai Elantra, 2013 р.в. (за 10 місяців до перевірки було 743 тис. км).

Зменшено на 685 тис. км – Skoda Octavia, 2014 р.в. (майже 3 роки тому було 905 тис. км).

Зменшено на 854 тис. км – Toyota Camry, 2013 р.в. (було 1 млн 029 тис. км за 8 місяців до перевірки).

Масштаби "скруток" вражають, як і автомобілі, на яких вони відбувались: це, на диво, не старенькі авто віком понад 30 років, а цілком "свіжі" варіанти, популярні на ринку. Звісно, ці випадки — просто кричуще нахабство, однак ознаки втручання до показників пробігу, нехай і з меншим розмахом, мають майже 40% перевірених автівок.

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Отже, купуючи вживаний автомобіль, потрібно розуміти, що показники одометру у майже половині випадків не відповідають дійсності. Гарний спеціаліст завжди зможе визначити відмотаний пробіг і це – гарний привід для торгу. Саме тому, купуючи вживаний автомобіль, варто користуватись не тільки віртуальними перевірками по базам даних, але і послугами спеціалістів з підбору авто.