Збільшення штрафів за непристібнутий пасок безпеки до 850 гривень може не тільки значно поліпшити безпеку на українських дорогах, але й посприяє наповненню бюджету.

В період з 01.01.2018 по 01.08.2018 року національною поліцією за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами було складено 171 019 (сто сімдесят одна тисяча дев’ятнадцять) постанов та протоколів.

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При діючих нині нормах сума штрафу за таке порушення складає 51 грн. Тобто, якщо що всі порушники їх оплатять, то бюджет отримає 8 721 969 грн. При штрафі в 850 грн. дохід бюджету склав би 145 366 150 грн.

Слід зауважити, що часто поліцейські не оформлюють це порушення, а обмежуються лише усним попередженням саме тому, що сума штрафу не велика. При збільшенні штрафів позитивний та виховний ефект від виписаної постанови буде набагато більшим.