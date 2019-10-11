Стала відома статистика судів, які розглядають це питання.

В Єдиному держреєстрі судових рішень починаючи з жовтня 2018 року по жовтень 2019-го опубліковані понад 970 рішень судів, пов'язаних з перевищенням швидкості й зафіксовані вимірювачем TruCam. Тобто, щомісячно свої порушення оскаржують в середньому 60 водіїв.

Водночас, за даними заступника глави Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, з жовтня минулого року копи склали понад 302 тис. протоколів на водіїв, які перевищили швидкість. Таким чином, лише кожен трьохсотий водій, який був оштрафований за перевищення швидкості, виявився не згодним зі своїм порушенням. Така статистка говорить про те, що використання радарів TruCam в цілому досить ефективне.

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Здебільшого водії аргументують свої претензії до поліцейських, а потім і судів, тим, що радар "приписав" їм чуже порушення. "Вони заявляють, що радар нібито помилився. Мовляв, швидкість перевищив інший водій, який їхав поруч. Не погоджуючись з порушенням, подають до суду, але, як правило, суди відмовляють їм", – розповіли патрульні.

Всього в Україні зараз працюють 100 лазерних вимірювачів швидкості TruCam.