Стала известна статистика судов, рассматривающих этот вопрос.

В Едином госреестре судебных решений, начиная с октября 2018 года по октябрь 2019-го, опубликованы более 970 решений судов, связанных с превышением скорости, зафиксированным измерителем TruCam. То есть, ежемесячно свои нарушения оспаривают в среднем 60 водителей.

В то же время, по данным заместителя главы Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, с октября прошлого года копы составили более 302 тыс. протоколов на водителей, которые превысили скорость. Таким образом, только каждый трехсотый водитель, который был оштрафован за превышение скорости, оказался не согласным со своим нарушением. Такая статистка говорит о том, что использование радаров TruCam в целом достаточно эффективно.

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В основном водители аргументируют свои претензии к полицейским, а затем и судам тем, что радар "приписал" им чужое нарушение. "Они заявляют, что радар якобы ошибся. Мол, скорость превысил другой водитель, который ехал рядом. Не соглашаясь с нарушением, подают в суд, но, как правило, суды отказывают им", – рассказали патрульные.

Всего в Украине сейчас работают 100 лазерных измерителей скорости TruCam.