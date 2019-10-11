Полицейский наложил штраф не по той статье Кодекса об административных правонарушениях.

Чертковский районный суд Тернопольской области встал на сторону водителя в его споре с патрульным полицейским. Водитель 21 марта 2019 года ехал на своем Chery Amulet вне населенного пункта, не включив ближний свет фар. За это его остановил полицейский патруль и наложил штраф в 425 грн за статьей 122, ч. 2 ст. Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Автовладелец подал в суд и выиграл его. При этом суд пришел к выводу, что водители не могут быть подвергнуты ответственности по ч. 2 ст.122 КУоАП за невключение за пределами населенного пункта с 01 октября до 01 мая дневных ходовых огней или ближнего света фар.

Ведь такие действия подпадают под признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 125 КУоАП (другие нарушения правил дорожного движения). Эта статья влечет за собой обычное устное предупреждение полицейского.

Напомним, что полиция массово штрафует водителей за это правонарушение.