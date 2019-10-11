Поліцейський наклав штраф не за тією статтею Кодексу про адміністративні правопорушення.

Чортківський районний суд Тернопільської області став на бік водія у його суперечці з патрульним поліцейським. Водій 21 березня 2019 року їхав на свому Chery Amulet поза населеним пунктом, не ввімкнувши ближнє світло фар. За він його зупинив поліцейський патруль та наклав штраф в 425 грн за статтею 122, ч. 2 ст. Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Автовласник подав до суду та виграв його. При цьому суд дійшов висновку, що водії не можуть бути піддані відповідальності за ч. 2 ст.122 КУпАП за неввімкнення за межами населеного пункту з 01 жовтня до 01 травня денних ходових вогнів або ближнього світла фар.

Адже такі дії підпадають під ознаки адміністративного правопорушення передбаченого ст. 125 КУпАП (інші порушення правил дорожнього руху). Ця стаття тягне за собою звичайне усне попередження поліцейського.

Нагадаємо, що поліція масово штрафує водіїв за це правопорушення.