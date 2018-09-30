У зв’язку з скороченням світлового дня та погодними умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху.

Відповідно до пункту 9.8 Правил дорожнього руху, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.

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За рух у світлу пору доби без ближнього світла фар поліцейські притягують водіїв до адміністративної відповідальності згідно частини другої статті 122 Кодексу про адміністративні правопорушення. Дана норма передбачає відповідальність у виді штрафу, який становить 425 грн.

Оскаржити в суді такий штраф дуже легко. Справа у тому, що стаття 122 Кодексу передбачає відповідальність за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку. В той же час в більшості постанов поліцейські обвинувачують водіїв за порушення правил користування попереджувальними сигналами під час самого руху. Втім, значно простіше просто вмикати ближнє світло.