У минулому місяці реєстрації вживаних машин вчетверо перевершили ринок нових легкових авто.

В останній місяць весни свою першу реєстрацію в Україні пройшли 33,2 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, повідомляє Укравтопром.

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Це на 8% більше, ніж роком раніше і майже вчетверо перевищило кількість травневих реєстрацій нових машин. Як наслідок, розмитнені машини з пробігом охопили майже 80% первинного ринку легкових авто.

Найбільш популярною маркою серед розмитненого секонд-хенду залишається Volkswagen. За місяць 5,6 тис. авто цієї марки поміняли своїх іноземних власників на українських. На другому місці Ford. Протягом травня було зареєстровано 3,2 тис. вживаних Фордів. Третьою за популярністю стала Renault з результатом майже 3 тис. автівок. Автомобілі марки Skoda показали четвертий результат, їх придбали 2,6 тис. автомобілістів. Замикає п’ятірку лідерів – Hyundai, у заліку якого 1,9 тис. українських номерів.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем травня став Renault Megane. Протягом місяця українці зареєстрували 2205 авто з пробігом цієї моделі. Всього за п’ять місяців з початку 2021 року українську прописку отримали 159,6 тис. легкових авто з пробігом, це на 45% більше ніж торік і учетверо більше за кількість проданих в країні нових авто за той саме період.