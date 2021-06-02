За місяць в Україні зареєстрували більше тисячі нових вантажних авто.

За даними Укравтопрома, впродовж травня в Україні було реалізовано 1071 од. нових комерційних авто, що майже на 58% більше, ніж торік, але водночас на 15% менше результату попереднього місяця.

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Найбільшим попит мали автомобілі марки Renault, які охопили 28% ринку нових комерційних авто. За місяць їх було зареєстровано 298 шт. Це вдвічі більше у порівнянні з травнем минулого року. Друге місце дісталося автомобілям марки МАЗ – 104 реєстрації. До свого результату річної давності білоруська марка додала 76 відсотків. Замикає трійку лідерів Fiat, в активі якого 103 машини (-2%).

Всього з початку року український автопарк поповнили 5175 нових комерційних авто. Таким чином, відносно до аналогічного періоду минулого року попит на нові комерційні автомобілі в Україні збільшився на 55 відсотків.