За месяц в Украине зарегистрировали более тысячи новых грузовиков.

По данным “Укравтопрома”, в течение мая в Украине было реализовано 1071 едениц новых коммерческих автомобилей, что почти на 58% больше, чем в прошлом году, но в то же время на 15% меньше результата предыдущего месяца.

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Наибольшим спросом пользовались автомобили марки Renault, которые охватили 28% рынка новых коммерческих автомобилей. За месяц их было зарегистрировано 298 штук Это вдвое больше по сравнению с маем прошлого года. Второе место досталось автомобилям марки МАЗ – 104 регистрации. К своему результату годичной давности белорусская марка добавила 76 процентов. Замыкает тройку лидеров Fiat, в активе которого 103 машины (-2%).

Всего с начала года украинский автопарк пополнили 5175 новых коммерческих автомобилей. Таким образом, по отношению к аналогичному периоду прошлого года спрос на новые коммерческие автомобили в Украине увеличился на 55 процентов.