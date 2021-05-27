Сможет ли закон о льготном растаможивании ввозимых до 31.12.2020 автомобилей на иностранной регистрации повлиять на цены на вторичном рынке автомобилей?

Вскоре (с 15 июня текущего года) начнется очередной льготный период для легализации автомобилей на иностранной регистрации. Продлится он до 11 ноября, то есть около 5 месяцев. За это время водители машин, которые в народе получили название “евробляхи”, могут растаможить такие машины по льготным ставкам налогообложения.

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Под эти льготы попадают легковые авто в возрасте от 5 до 15 лет (с экостандартом не ниже “Евро-2”), и грузовые с полной массой до 3,5 тонны, в возрасте от 5 до 11 лет (с экостандартом “Евро-5”).

Главное условие – такое транспортное средство должно находиться в реестре таможенников в режиме “транзит” или “временный ввоз” по состоянию на 31.12.2020.

Однако не только водителям “евроблях” интересны новые, пусть даже временные законы: в случае, когда какая-то часть автомобилей будет растаможена дешевле, чем по обычным правилам, это может повлиять на рынок в целом. Именно по этой причине мы и решили узнать: а не приведет ли введение этого льготного периода для авто на еврорегистрации к проседанию цен на “обычные” (то есть, зарегистрированные в Украине обычным законным порядком) автомобили?

Чтобы провести хоть какие-то расчеты, стоит иметь четкое представление об объеме вторичного авторынка Украины. В этом году он составлял 330 тыс. легковых и грузовых транспортных средств за 4 месяца (аналогичных по году выпуска тем, которые подпадают под льготы). То есть, ожидаемый объем за 5 месяцев составит около 412 тыс., если сохранятся подобные темпы торгов на “вторичке”.

А сколько есть нерастаможенных авто с иностранной регистрацией, которые потенциально могут быть поданы на легализацию? По мнению Минфина, озвученному представителем ведомства на одном из заседаний “налогового” комитета Верховной Рады, таких ТС есть около 600 тысяч. Однако это число включает все авто, которые находятся в таможенной базе, и не учитывает их технического состояния, фактического количества “непроходных”, уничтоженных в ДТП, а также авто с отсутствующими документами или разобранных на “автошротах”.

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Юрист общественного объединения “Авто Евро Сила” Иван Казачук в комментарии сообщил, что по подсчетам этой организации в Украине находится около 900 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией, а льготными условиями воспользуются 400 – 500 тысяч водителей таких авто. Уже сейчас в ОО за помощью в подготовке документов для “легализации” обратились около 14 тысяч водителей пока нерастаможенных машин, – и каждый день их количество растет.

В то же время господин Иван отметил, что, по его мнению, эта “акция для евроблях” не окажет влияния на рыночные цены, поскольку конечная стоимость “легализованного” автомобиля, с учетом затрат на снятие с учета за границей, оформления “купчей”, уплаты “добровольного взноса” в размере 8 500 грн, сертификации, услуг брокера и других сопутствующих расходов окажется примерно такой же, как и на аналогичные авто, которые уже есть на рынке. Максимальная разница в меньшую сторону для среднестатистической “евробляхи” может составить до $500, – да и то не в каждом случае.

Специалисты ГС “Институт исследований авторынка” отметили, что количество растаможенных “евроблях” по льготным условиям будет относительно небольшим. Причины – значительное количество ограничений в самих законах, проблемы с наличием документов, коррупционные риски и сравнительно высокая стоимость сопутствующих расходов, без которых “легализация” невозможна. Эксперты ГС “ИИА” прогнозируют, что действием льготных условий воспользуется не слишком много водителей автомобилей с иностранной регистрацией – ориентировочно 30 – 50 тысяч. При таком количестве влияние “льготного периода” на авторынок будет минимальным, или вообще незаметным.

По мнению специалистов, потенциальное количество автомобилей с иностранной регистрацией, которые по крайней мере теоретически могут быть “легализованы” по временным условиям с уменьшенными налогами и повлиять на ценообразование на вторичном рынке, не будет ключевым фактором. Более важным оказалось то, что конечная стоимость “евроблях”, которые будут получать украинские документы, состоит не только из сниженного акциза и НДС, но и из значительного количества сопроводительных расходов, размер которых способен “подогнать” цены на такие авто до того же уровня, который существует на авторынке.

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Напоследок стоит вспомнить о еще одном довольно важном моменте: ни один механизм не будет заставлять владельца бывшей “евробляхи”, даже если ему удастся растаможить ее значительно дешевле, продавать ее не по рыночной цене. Поэтому сейчас найти хотя бы одну вескую причину для беспокойства вероятной “просадкой” цен на авторынке не удалось.