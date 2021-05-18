Новая формула растаможки, которая позволит легализовать ввезенный автомобиль примерно за тысячу евро, заработает с 15 июня 2021 года.

В пятницу 14 мая в газете "Голос Украины" были опубликованы законы (№ 1402-ІХ и № 1403-ІХ) о временном льготном растаможивании автомобилей на иностранной регистрации.

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Законы вступили в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие с 15 июня 2021 года.

Напомним, что согласно этим законам в течение 180 дней (для участников боевых действий ООС – 270 дней) разрешается льготное таможенное оформление легковых и грузовых автомобилей общей массой до 3,5 т. (не больше одного на одно физическое лицо), которые являются подержанными и возрастом 5 и больше лет и были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года.

Под действие законов не попадают транспортные средства, если они не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и ниже и имеют происхождение из страны, признанной государством-оккупантом/государством-агрессором по отношению к Украине согласно законодательству, или ввозятся с территории такого государства или оккупированной территории Украины.