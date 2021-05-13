По нормам закона в большинстве случаев стоимость растаможивания не превышает одной тысячи евро.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения каких являются транспортные средства" № 1402-ІХ.

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Также Глава государства подписал Закон Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-ІХ.

Эти законы, принятые Верховной Радой 15 апреля 2021 года, временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости.

Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не превышает одной тысячи евро.

Рассчитать ставку налога можно с помощью калькулятора.

Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

По льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в ​​течение 270 дней.

Под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и ниже, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые с оккупированной территории Украины.

Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу.