Нова формула розмитнення, яка дозволить легалізувати ввезений автомобіль приблизно за тисячу євро, запрацює з 15 червня 2021 року.

У п’ятницю 14 травня в газеті “Голос України” були опубліковані закони (№ 1402-ІХ та № 1403-ІХ) щодо тимчасового пільгового розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації.

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Закони набрали чинності з наступного дня після опублікування та вводяться в дію з 15 червня 2021 року.

Нагадаємо, що згідно з цими законами протягом 180 днів (для учасників бойових дій ООС – 270 днів) дозволяється пільгове митне оформлення легкових та вантажних автомобілів загальною масою до 3,5 т. (не більше одного на одну фізичну особу), що були у використанні та віком 5 і більше років і були вивезені в Україну до 31 грудня 2020 року.

Під дію законів не потрапляють транспортні засоби, якщо вони не відповідають екологічним нормам “ЄВРО-2” і нижче та мають походження з країни, визнаної державою-окупантом/державою-агресором стосовно України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави або з окупованої території України.