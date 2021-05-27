Чи зможе закон про пільгове розмитнення ввезених до 31.12.2020 автомобілів на іноземній реєстрації вплинути на ціни на вторинному ринку автомобілів?

Невдовзі (з 15 червня поточного року) розпочнеться черговий пільговий період для легалізації автомобілів на іноземній реєстрації. Триватиме він до 11 листопада, тобто близько 5 місяців. За цей час водії машин, які у народі отримали назву "євробляхи", можуть розмитнити такі автівки за пільговими ставками оподаткування.

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Під ці пільги потрапляють легкові авто віком від 5 до 15 років (з екостандартом не нижче "Євро-2"), та вантажні з повною масою до 3,5 тонн, віком від 5 до 11 років (з екостандартом "Євро-5").

Головна умова – такий транспортний засіб має перебувати в реєстрі митників у режимі "транзит" або "тимчасове ввезення" станом на 31.12.2020.

Однак не лише водіям "євроблях" цікаві нові, нехай навіть тимчасові закони: в разі, коли якась частина автомобілів буде розмитнена дешевше, ніж за звичайними правилами, це може вплинути на ринок загалом. Саме з цієї причини ми й вирішили дізнатися: а чи не призведе введення цього пільгового періоду для авто на єврореєстрації до просідання цін на "звичайні" (тобто, зареєстровані в Україні звичайним законним порядком) автомобілі?

Щоб провести бодай якісь розрахунки, варто мати чітку уяву про обсяг вторинного авторинку України. Цього року він становив 330 тис. легкових та вантажних транспортних засобів за 4 місяці (аналогічних за роком випуску тим, що підпадають під пільги). Тобто, очікуваний обсяг за 5 місяців складе близько 412 тис., якщо збережуться подібні темпи торгів на "вторинці".

А скільки є нерозмитнених авто з іноземною реєстрацією, які потенційно можуть бути подані на легалізацію? На думку Мінфіну, озвучену представником відомства на одному із засідань "податкового" комітету Верховної Ради, таких ТЗ є близько 600 тисяч. Однак це число включає всі авто, які знаходяться у митній базі, і не враховує їхнього технічного стану, фактичної кількості "непрохідних", знищених в ДТП, а також авто з відсутніми документами або розібраних на "автошротах".

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Правник громадського об’єднання "Авто Євро Сила" Іван Казачук у коментарі повідомив, що за підрахунками цієї організації в Україні перебуває близько 900 тисяч автівок з іноземною реєстрацією, а пільговими умовами скористаються 400-500 тисяч водіїв таких авто. Вже зараз до ГО за допомогою у підготовці документів для "легалізації" звернулися близько 14 тисяч водіїв поки нерозмитнених машин, - і щодня їхня кількість зростає.

Водночас пан Іван зауважив, що, на його думку, ця "акція для євроблях" не матиме впливу на ринкові ціни, оскільки кінцева вартість "легалізованого" автомобіля, з урахуванням витрат на зняття з обліку за кордоном, оформлення "купчої", сплати "добровільного внеску" у розмірі 8500 грн, сертифікації, послуг брокера та інших супровідних витрат виявиться приблизно такою ж, як і на аналогічні авто, що вже є на ринку. Максимальна різниця у менший бік для середньостатистичної "євробляхи" може становити до $500, - та й то не у кожному випадку.

Фахівці ГС "Інститут досліджень авторинку" зазначили, що кількість розмитнених "євроблях" за пільговими умовами буде відносно невеликою. Причини – значна кількість обмежень у самих законах, проблеми із наявністю документів, корупційні ризики та порівняно висока вартість супровідних витрат, без яких "легалізація" неможлива. Експерти ГС "ІДА" прогнозують, що дією пільгових умов скористається не надто багато водіїв автомобілів з іноземною реєстрацією – орієнтовно 30-50 тисяч. За такої кількості вплив "пільгового періоду" на авторинок буде мінімальним, або й взагалі непомітним.

На думку фахівців, потенційна кількість автомобілів з іноземною реєстрацією, які принаймні теоретично можуть бути "легалізовані" за тимчасовими умовами зі зменшеними податками та вплинути на ціноутворення на вторинному ринку, не буде ключовим чинником. Важливішим виявилося те, що кінцева вартість "євроблях", які отримуватимуть українські документи, складається не лише зі зниженого акцизу та ПДВ, а й зі значної кількості супровідних витрат, розмір яких здатен "підігнати" ціни на такі авто до того ж рівня, який є на авторинку.

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Наостанок варто загадати про ще один доволі важливий момент: жоден механізм не змушуватиме власника колишньої "євробляхи", навіть якщо йому вдасться розмитнити її значно дешевше, продавати її не за ринковою ціною. Тож наразі віднайти хоча б одну вагому причину для занепокоєння імовірною "просадкою" цін на авторинку не вдалося.