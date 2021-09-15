У 2021 року чотири міста України "заробили" на автопарковках 85 млн грн. Найбільший дохід від парковок отримала столиця.

У січні-серпні автопарковки в Києві, Одесі, Львові та Харкові вийняли з кишень українських автомобілістів 85 млн грн. Про це проінформував сервіс відкритих даних Opendatabot.

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"Автопарковки в чотирьох найбільших містах України - Києві, Харкові, Одесі та Львові - сумарно принесли до міських бюджетів 85 млн грн. Найбільше на парковках в першій половині 2021 року запрацював Київ - 34,6 млн грн, або 41% від загальної суми", - йдеться в повідомленні.

Дохід інших мегаполісів склав:

Одеса - 23,3 млн грн;

Харків - 14,7 млн грн;

Львів - 12,3 млн грн.

"Дані про паркування Дніпра, на жаль, отримати не вдалося - в цьому році комунальне підприємство Дніпровського міської ради "Транспортна інфраструктура міста" відмовилося надати інформацію за офіційним запитом, відповівши, що це "виходить за межі його компетенції ", - повідомили представники сервісу.

У 2020 році Дніпро таку інформацію надавав. Зокрема, повідомлялося про збори 14,4 млн грн за дев'ять місяців.