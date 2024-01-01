Скільки заробляють працівники автомобільної галузі у різних країнах: шокуючі цифри

Максимальна тривалість робочого тижня для майже усіх європейських країн становить 48 годин на тиждень. Це якщо підприємство працює на повну потужність. Реально ж за місяць робітники «закривають» близько 160 робочих годин. Про вартість години роботи розповів Укравтопром.

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Найвища заробітна плата в автопромі у Німеччині. Працівники автомобільної промисловості Німеччини заробляють в середньому €62 за годину праці. Тобто зарплатня робітника на конвеєрі складає майже 10 тисяч євро на місяць.

На другому місці автопром Швеції, де година праці коштує €48. Це становить приблизно €7 680 на місяць.

Французький автопром замикає трійку найщедріших роботодавців в галузі - €47 за годину. Там робітники заробляють близько семи з половиною тисяч євро на місяць.

Для порівняння середня зарплатня в Україні складає €506 на місяць. Це приблизно €3 за годину.