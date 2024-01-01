Сколько зарабатывают работники автомобильной отрасли в разных странах: шокирующие цифры

Максимальная продолжительность рабочей недели для почти всех европейских стран составляет 48 часов в неделю. Это если предприятие работает на полную мощность. Реально же за месяц рабочие "закрывают" около 160 рабочих часов. О стоимости часа работы рассказал Укравтопром.

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Самая высокая заработная плата в автопроме в Германии. Работники автомобильной промышленности Германии зарабатывают в среднем €62 за час работы. То есть зарплата рабочего на конвейере составляет почти 10 тысяч евро в месяц.

На втором месте автопром Швеции, где час работы стоит €48. Это составляет примерно €7 680 в месяц.

Французский автопром замыкает тройку самых щедрых работодателей в отрасли - €47 за час. Там рабочие зарабатывают около семи с половиной тысяч евро в месяц.

Для сравнения, средняя зарплата в Украине составляет €506 в месяц.