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Складено рейтинг найнадійніших кросоверів

Названо найнадійніші компактні кросовери не старші за 5 років. Toyota з моделлю C-HR опинилась на десятому місці.
Опубліковано рейтинг найнадійніших компактних кросоверів - Auto24

Mini Countryman

Євген Гудущан
logo13 березня, 20:30
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Експерти WhatCar визначили ТОП-10 найнадійніших компактних кросоверів на вторинному ринку, пише Укравтопром.

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Лідером в цьому рейтингу став Mini Countryman 2017-2024 років випуску. Надійність Mini Countryman оцінюється в 99,7%.

ТОП-10 моделей компактних кросоверів за надійністю:

  1. Mini Countryman (2017—2024 р.в.) — 99,7% надійності;
  2. Audi Q2 (2016 р. — н.ч.) — 99,5%;
  3. Hyundai Kona Hybrid (2017—2023 р.в.) — 98,2%;
  4. Dacia Duster (2018 р. — н.ч.) — 98,8%;
  5. Hyundai Kona бенз. (2017—2023 р.в.) — 98,7%;
  6. Volkswagen T-Roc (2018 р. — н.ч.) — 98,4%;
  7. Volkswagen T-Cross (2019 р. — н.ч.) — 98%;
  8. Suzuki Vitara (2015 р. — н.ч.) — 97,7%;
  9. Honda HR-V (2015—2022 р.в.) — 97,1%;
  10. Toyota C-HR (2016—2023 р.в.) — 96,8%.
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