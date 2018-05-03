Попит на новий компактний кросовер Skoda Karoq виявився величезним. Для задоволення потреб споживачів компанія змушена оптимізувати виробництво.

Щоб розвантажити свої заводи в Чеській Республіці компанія Skoda буде випускати позашляховик Karoq на заводі VW в Німеччині. «Для задоволення високого попиту на компактний позашляховик, його буде випускати завод в Оснабрюці, північно-західна Німеччина. Виробництво почнеться в кінці цього року і продовжиться в 2019 році », - йдеться в заяві чеського автовиробника.

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Виробничі потужності Skoda переповнялися в міру зростання продажів. У першому кварталі світові поставки зросли на 12 відсотків - до 316 176, говориться в повідомленні компанії. У минулому році продажі автомобілів Skoda виросли на 6,6 відсотка - до 1,2 мільйона. Раніше автовиробник заявляв, виробництво в Німеччині буде тимчасовим, поки компанія оновить лакофарбовий цех на своєму флагманському заводі в Млада Болеслав, де тривав випуск Karoq.

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З іншого боку, завод в Оснабрюк вже забарвлює кузова Skoda Fabia. Він також збирає VW Tiguan, Porsche Cayenne і Porsche Cayman. На щорічній конференції компанії в березні генеральний директор Skoda Бернхард Майєр заявив, що «терміни поставок занадто виросли, на деяких ринках вони розтягуються до 8-10 місяців». Там же Майер натякнув, що компанія може розглянути питання будівництва нового заводу, якщо можливості виробництва будуть обмежені.