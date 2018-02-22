На Женевському автосалоні у березні чеська Skoda представить "заряджену" версію потужністю 245 к.с. з новим спортивним обвісом Challenge Plus.

Прем’єра Skoda Octavia RS 245 у версії Challenge Plus має відбутись на автосалоні в Женеві 5 березня.

Як зазначають у чеській компанії, новий пакет Challenge Plus – це тюнінгована версія, яка відрізнятиметься зовнішнім обвісом кузова та спортивними елементами салону. Виробник до прем’єри не надав фотографій цієї версії (на фото вверху – «звичайна» Skoda Octavia RS).

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Окрім того, з літа 2018 року для європейських покупців буде доступний найпотужніший 2,0-літровий бензиновий двигун TSI на 180 кВт (245 к.с.). Спортивного характеру моделі також надасть електронний диференціал VAQ.

А от на Skoda Superb цей двигун видаватиме 200 кВт, тобто 272 к.с.

Нагадаємо, що з’явились фото спортивної версії Skoda Fabia.