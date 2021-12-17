Skoda відправить співробітників у відпустку з 23 грудня до 10 січня.

Skoda Auto продовжить різдвяні канікули до 10 січня, повідомили профспілки найбільшого чеського автовиробника, оскільки автомобільний сектор страждає через перебої в постачанні запчастин.

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Вузькі місця в постачанні чіпсів гальмують автомобільну промисловість по всьому світу. У жовтні дефіцит знову сильно затягнув чеське промислове виробництво, що призвело до слабкого початку четвертого кварталу.

23 грудня у Skoda розпочнеться перерва, але лише частина її буде зарахована як вихідний для працівників. За іншу частину вони отримають компенсацію в розмірі 80% заробітної плати, оскільки виробництво зупиниться через негаразди компанії, йдеться у щотижневому бюлетені профспілок.

На початку грудня Skoda заявила, що працюватиме приблизно на 75-80% потужності.