Skoda отправит сотрудников в отпуск с 23 декабря по 10 января.

Skoda Auto продлит рождественские каникулы до 10 января, сообщили профсоюзы крупнейшего чешского автопроизводителя, поскольку автомобильный сектор страдает из-за перебоев в поставках запчастей.

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Узкие места в поставках чипсов тормозят автомобильную промышленность по всему миру. В октябре дефицит снова сильно затянул чешское промышленное производство, что привело к слабому началу четвертого квартала.

23 декабря у Skoda начнется перерыв, но только часть его будет засчитана как выходной для работников. За другую часть они получат компенсацию в размере 80% заработной платы, поскольку производство остановится из-за проблем компании, говорится в еженедельном бюллетене профсоюзов.

В начале декабря Skoda заявила, что будет работать примерно на 75-80% мощности.