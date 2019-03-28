Схема замовлення індивідуальних номерних знаків була значно спрощена, і це дало свій результат.

Понад 1,2 тис індивідуальних номерних знаків оформили українські автолюбителі в 2018 році. Про це повідомляє УНН.

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Видання, посилаючись на представників МВС, інформує про те, що всього автовласники оформили 1282 індивідуальних номерних знаків для транспортних засобів. Йдеться про фізичних та юридичних осіб.

У 2019 році вже юридичними та фізичними особами було оформлено 289 комплектів індивідуальних номерних знаків.