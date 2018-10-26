Бренд Smart, що випускає міські мікромашини, опинився під загрозою зникнення. Партнерська угода компаній, які його створили, може бути розірвана.

Компанія, заснована Daimler і годинникарями Swatch, зараз знаходиться в партнерстві з французькою Renault. Але французи подумують припинити співпрацю. Про це повідомляє журнал Automobile.

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За даними видання, Renault планує вийти з партнерства, коли нинішні моделі Smart підійдуть до кінця свого життєвого циклу. Відбудеться це не раніше 2026 року. Саме до цього часу Smart планує завершити свою трансформацію і перетворитися в повністю електричний бренд.

В даний момент Smart випускає моделі ForTwo і ForFour, які побудовані на тій же архітектурі, що модель Twingo компанії Renault. Відзначимо також, що 9,7% Daimler належить концерну Geely, який при нагоді може скористатися ситуацією – компанія знає, як продавати мікро-електрокари. Джерела видання вважають, що якщо Renault вийде з угоди, то Daimler просто ліквідує бренд, хоча і не виключають, що Mercedes-Benz займеться його розвитком самостійно.