Відео про трасу в Австралії, де пройде перший етап Гран-прі, у деталях розкаже й покаже, чого очікувати від цієї гонки.

Сьогодні, 22 березня, розпочинається чемпіонат Формули-1. Шанувальники автоспорту зможуть побачити трансляцію з австралійського Гран-прі по українському телеканалу.

Українські глядачі зможуть спостерігати за перебігом подій “Королівської гонки” у прямому ефірі на телеканалі “Перший автомобільний”. Трансляція першої практики розпочнеться 23 березня в п'ятницю о 03:00 ночі за київським часом. О 07:00 глядачі зможуть подивитись другу практику. 24 березня о 5:00 ранку буде ще один пробний заїзд, а з 08:00 до 09:00 буде проводитися кваліфікація. Власне перегони стартують у неділю, 25 березня, о 08:10 ранку за київським часом.

Спеціально для українських шанувальників Формули видання Motorsport підготувало відео з детальним “розбором” траси Альберт Парк у Мельбурні. Автори відео зібрали усі цікаві факти про цю трасу – складні повороти, ідеальні траекторії, швидкості, правильні та невірні маневри тощо.

Також цікаво: Україна буде експортувати електромобілі в Євросоюз