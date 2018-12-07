Сьогодні, 7 грудня, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в столиці у зв’язку із візитом Президента Литовської Республіки Далі Грибаускайте.

Про це повідомили в Управлінні державної охорони України. У орієнтовний період часу із 08:00 до 18:00 можливі тимчасові обмеження руху на автошляхах:

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  • просп. Бажана;
  • Столичне Шосе;
  • Паркова дорога;
  • б-р Дружби Народів;
  • вул. Бойчука;
  • вул. Звіринецька;
  • вул. Буслівська;
  • вул. Лаврська;
  • вул. М. Грушевського;
  • вул. Шовковична;
  • вул. Інститутська;
  • Володимирський узвіз;
  • вул. Петра Сагайдачного;
  • вул. Ігорівська;
  • вул. Набережно-Хрещатицька;
  • Боричів Тік.

Управління державної охорони України просить із розумінням поставитись до можливих тимчасових незручностей.