Сьогодні, 7 грудня, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в столиці у зв’язку із візитом Президента Литовської Республіки Далі Грибаускайте.
Про це повідомили в Управлінні державної охорони України. У орієнтовний період часу із 08:00 до 18:00 можливі тимчасові обмеження руху на автошляхах:
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- просп. Бажана;
- Столичне Шосе;
- Паркова дорога;
- б-р Дружби Народів;
- вул. Бойчука;
- вул. Звіринецька;
- вул. Буслівська;
- вул. Лаврська;
- вул. М. Грушевського;
- вул. Шовковична;
- вул. Інститутська;
- Володимирський узвіз;
- вул. Петра Сагайдачного;
- вул. Ігорівська;
- вул. Набережно-Хрещатицька;
- Боричів Тік.
Управління державної охорони України просить із розумінням поставитись до можливих тимчасових незручностей.