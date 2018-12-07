Сьогодні, 7 грудня, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в столиці у зв’язку із візитом Президента Литовської Республіки Далі Грибаускайте.

Про це повідомили в Управлінні державної охорони України. У орієнтовний період часу із 08:00 до 18:00 можливі тимчасові обмеження руху на автошляхах:

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просп. Бажана;

Столичне Шосе;

Паркова дорога;

б-р Дружби Народів;

вул. Бойчука;

вул. Звіринецька;

вул. Буслівська;

вул. Лаврська;

вул. М. Грушевського;

вул. Шовковична;

вул. Інститутська;

Володимирський узвіз;

вул. Петра Сагайдачного;

вул. Ігорівська;

вул. Набережно-Хрещатицька;

Боричів Тік.

Управління державної охорони України просить із розумінням поставитись до можливих тимчасових незручностей.