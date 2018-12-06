Вартість бензину і дизельного палива в мережах ОККО і WOG знизилася на 50 коп./л, повідомили у "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на моніторинг роздрібного ринку.

За останні п'ять тижнів ціни на бензин в цих мережах знизилися на 2,5 грн/л, а ДП – на 1,5 грн/л. Починаючи з 1 листопада ОККО і WOG п'ять разів знижували ціни на бензин і тричі на ДТ – кожен раз по 50 коп./л.

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6 грудня на станціях ОККО і WOG ціна бензину А-92 становить до 31,49 грн/л, А-95 – до 32,49 грн/л, ДТ – до 31,99 грн/л.

Також на 50 коп./л бензини і ДП подешевшали на АЗС UPG. На станціях "Укр-Петроль" бензин А-92 подешевшав на 1,5 грн/л, до 28,75 грн./л, А-95 до 29,75 грн/л (-1,8 грн/л), ДТ – до 29,90 (-0,9 грн/л).

Такі мережі, як "Автотранс", ZOG і Luxwen опустили ціни на 0,05-1 грн/л.

Нагадаємо, напередодні АЗС групи "Приват" знизили ціни на 1 грн/л. Всього за період з 1 листопада по 6 грудня ціни на станціях ANP, "Укрнафта" та "Авіас" опустилися на 2 грн/л.

В "А-95" очікують, що до кінця поточного року ціни на бензин і ДТ опустяться нижче 30 грн/л.

Нагадаємо, що вартість автогазу також знизилась.