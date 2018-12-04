Роздрібні ціни на скраплений газ знизилися в середньому по країні на 15 коп./л – до 15,52 грн/л. Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95", посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

На АЗК WOG і ОККО газ подешевшав на 10 коп/л і 23 коп./л. В мережі державної "Укргазвидобування" ЗВГ – на 0,81 коп./л, до 14,19 коп./л. На 75 коп./л і 38 коп./л продукт подешевшав на станціях AMIC і "БРСМ-Нафта" відповідно. На KLO ціни опустилися на 40 коп./л, до 15,69 грн/л.

Читайте також: Держава купить два Mercedes-Benz s600 за 42 мільйони гривень

Такі мережі, як "Надія", "Род-Ник", Luxwen, SKY, "Нефтек" і Mango, опустили ціни на 1-30 коп./л

Нагадаємо, в оптовому сегменті ціни почали знижуватися на початку листопада.

Як повідомляв enkorr, АТ "Укргазвидобування" на тижневих торгах 28 листопада продало скраплений газ за середньозваженою ціною 19 368 грн/т, що на 4,4% (897 грн/т) дешевше, ніж попереднього тижня. ЗВГ на торгах держкомпанії дешевшає на шостому аукціоні поспіль, починаючи з 17 жовтня. За цей період ціна ресурсу знизилася на 7044 грн/т, або на 27%.

Згідно з прогнозами "А-95", у зв'язку з обвалом цін на оптовому ринку, протягом найближчих двох тижнів вартість автогазу в роздрібних мережах знизиться до 14 грн/л.