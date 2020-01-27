У понеділок, 27 січня, в Києві на Південному мосту частково обмежать рух. Тут починаючи з дев'ятої години ранку будуть продовжені ремонтні роботи.

Як повідомили в прес-центрі Київської міської державної адміністрації, до третьої години дня на мосту триватимуть поетапні роботи з невеликими обмеженнями руху. На цей раз - безпосередньо на мосту Київавтодор проведе поточні роботи на асфальтовому покритті в напрямку Лівого берега, - повідомили в прес-центрі.

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В цей час основний потік транспорту буде рухатися в зворотному напрямку, тому дорожники будуть менше впливати на трафік. Під час робіт рух частково обмежать, - додали в КМДА.