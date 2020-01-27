В понедельник, 27 января, в Киеве на Южном мосту частично ограничат движение. Здесь начиная с девяти часов утра будут продолжены ремонтные работы.

Как сообщили в пресс-центре Киевской городской государственной администрации, до трех часов дня на мосту будут продолжаться поэтапные работы с небольшими ограничениями движения. На этот раз – непосредственно на мосту Киевавтодор проведет текущие работы на асфальтовом покрытии в направлении Левого берега, – сообщили в пресс-центре.

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В это время основной поток транспорта будет двигаться в обратном направлении, поэтому дорожники будут меньше влиять на трафик. Во время работ движение частично ограничат, – добавили в КГГА.