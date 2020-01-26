Мы нашли еще один уникальный автомобиль, сделанный в Украине в прошлые годы. И машина эта смогла нас немало удивить – такая нашлась в ней изюминка.

Впервые самодельный автомобиль с названием “Ласточка” появился в украинской части тусовки “Самавто” в 1969 году. Через год о работе конструктора из Днепропетровской области узнала вся огромная страна – машину пригласили на VIII Всесоюзный парад-конкурс любительских автоконструкций, где она получила награды в двух номинациях.

Редкий для раннего “Самавто” случай: самодельный автомобиль выглядит стильно и гармонично.

Вместе с другими участниками пробега машина – самодельная! – проехала тем летом пол-Европы: Москва – Минск – Вильнюс – Клайпеда – Рига – Таллинн – Ленинград. А через десять лет центральная пресса снова написала о “Ласточке” из Новомосковска. На XIV Всесоюзном параде-конкурсе в 1980 г. она заняла второе место и получила звание лауреата.

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Но на фото с того фестиваля мы видим совсем другой автомобиль! Как же так? Попытки разобраться привели к еще большей путанице: мы нашли изображения еще двух “Ласточек”… Итого – четыре! В конце концов все объяснилось очень просто.

Но начнем с 1969-го года. Тогда обыкновенный рабочий-элеткрослесарь из города Новомосковска Пантелей Заблуда, что на Днепропетровщине, задумал сделать себе автомобиль. Не потому, что не мог купить стандартный – он у него был, а потому, что хотел не как у всех. И сделал.

На московской ВДНХ первая “Ласточка” пока без номеров – встреча с генералом МВД еще не состоялась, а регистрация машины по его команде произойдет только по возвращении домой на Днепропетровщину.

На работу ушло два года, несколько листов металла и комплект агрегатов от “Запорожца”. Машина получилась удачной, хотя автомобильным инженером Пантелей Семенович не был. Но его уровня общетехнического образования оказалось достаточно, плюс автор выписывал несколько автомобильных журналов, в том числе и зарубежных, откуда черпал информацию о самых свежих веяниях. Понятно, что с технической точки зрения позаимствовать что-то у зарубежного автопрома аматору было невозможно, а вот что касается дизайна – его “Ласточка” не была похожа ни на одну из отечественных моделей.

Но представьте себе – вскоре с такой любовью сделанный автомобиль автору стал казаться неинтересным. И не терзаясь долго сомнениями Пантелей Семенович радикально перестроил свою машину. Совершенно иным стал кузов – омолодили стиль, добавили вторую пару дверей. А вот начинка осталась прежней, и ходовая, и силовой агрегат – от “Запорожца”.

После первого рестайлинга “Ласточка” Пантелея Заблуды обрела облик, актуальный для начала 1970-х.

Но в своей второй реинкарнации “Ласточка” просуществовала недолго, потому что на XIV Парад-конкурс в 1980-м году она поехала снова иной – уже с прямоугольными фарами и в целом в более строгой стилистике. Существенная новация – мощный “жигулевский” двигатель, как раз разрешенный к использованию самодельщиками новой редакцие “Технических требований”. На этом фестивале автомобиль из Днепропетровской области снова собрал несколько призов… Но и этого самодеятельному автоконструктору было мало.

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Поэтому во второй половине 1980-х машина пережила очередной глубокий рестайлинг – она снова догнала время (точнее, снова немного обогнала его): мягкие обводы трех объемов, ниспадающая линия багажника, интегрированные пластиковые бамперы, “листва” на бортах. Этот апгрейд стал для самоделки последним.

Третья версия “Ласточки” была готова в 1980-м году. На фото она брендирована символикой Всесоюзного автопробега журнала “Техника – молодежи”.

Естественно, пока мы разбирались с “Ласточками”, возникло несколько вопросов. Например, как так, что настолько разный внешне автомобиль все время сохранял одно и то же имя, и более того – одни и те же регистрационные номера? На самом деле, ничего удивительного – ведь в техпаспорте на самоделку не описывался ее внешний вид. А основополагающие факторы этой машины сохранялись во всех поколениях: кузов седан, 5 мест и заднемоторная компоновка.

Да-да, не удивляйтесь, вплоть до последнего, четвертого поколения машина сохраняла заднее расположение силового агрегата. Представляете, чего стоило сочленить вазовский мотор с трансмиссией “Запорожца”?! Там же, в заднем свесе, поместился и радиатор с расширительным бачком.

Четвертая версия “Ласточки” появилась в конце 1980-х. Дизайн был достаточно передовой для того времени.

Кстати, одна из наград, которой отметили автомобиль на XIV Параде-конкурсе в 1980-м году – как раз за удачное решение системы охлаждения при заднем расположении двигателя. Например, воздухозаборник вписан в капот двигателя (сзади) так продумано, что это заметно только при ближайшем рассмотрении.

Что касается номерного знака – вы заметили, что по сочетанию цифр он весьма интересен? У номеров “Ласточки” необычная история. После постройки в 1969 г. автомобиль долго не могли зарегистрировать. Потому что его длина превышала нормы, определенные действующими тогда “Техническими требованиями к автомобилям, изготовленным в индивидуальном порядке”. Редакция этих правил от 1965 г. ориентировалась на использование в качестве базы для самоделок инвалидных мотоколясок и “горбатого” “Запорожца”, а машина украинского умельца составляла в длину 4,2 м.

“Ласточка” всегда была заднемоторной. И двигатель ВАЗ, замененивший во время второго рестайлинга ЗАЗовский агрегат, тоже поставили сзади.

Для поездки на конкурс в Москву владельцу выдали временные номера. И уже там, во время экспозиции на ВДНХ, большое начальство из МВД СССР лично провело тест-драйв “Ласточки”. Машина генералу понравилась, и по команде в Днепропетровскую область был спущен приказ самоделку зарегистрировать. Что и было сделано, причем с выдачей “красивых” номерных знаков.



А сегодня? Самодельный автомобиль “Ласточка” уже более 20 лет бережно хранится в гараже у наследников конструктора. Им многократно интересовались коллекционеры ретротехники и смеем надеяться, что когда-нибудь машина займет достойное место в той или иной экспозиции.

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