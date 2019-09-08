Информацию об уникальном украинском автомобиле раскопали журналисты портала Авто24. Назвать машину самоделкой можно с большой натяжкой – к ее созданию были причастны несколько промышленных предприятий.

Когда мы говорим об автомобилях-самоделках прежних лет, само собой разумеется, что каждая машина уникальна и существует в единственном экземпляре.В крайнем случае – в двух-трех экземплярах, если постройкой занималась команда друзей, каждый из которых захотел иметь отдельную машину собственной конструкции. Но более десятка – это уже опытно-промышленная партия. Собственно, в случае с этим автомобилем так оно и было.

Одна из лучших самоделок Союза конца 1960-х – “Юбилей” Н. И. Парафенко. Кузов выклеен в матрице, созданной на САРБ для серийного производства.

Снова Северодонецкий авторем

Выясняя родословную автомобиля со старой черно-белой фотографии, мы столкнулись со странной проблемой. Во-первых, в разных источниках начала попадаться одна и та же машина под разными названиями, а во-вторых, одна и та же самоделка одного и того же автора встречалась с разной внешностью.

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И если второй вопрос можно объяснить тем, что самодельщики советского периода время от времени проводили “рестайлинг” своих детищ, то как быть с несоответствием имен как будто одной и той же машины? Нам пришлось перечитать гору архивных статей и воспоминаний участников тех событий, но мы разобрались.

На этих фото – один и тот же автомобиль, “Юбилей” Н. И. Парафенко. Сначала он был без крыши, затем стал хардтопом, потом крыша получила среднюю стойку. К 1980 г. машину удлинили на 150 мм, изменили передок, двери, стекла и багажник.

Стильный двухдверный автомобиль чаще всего упоминается в публикациях конца 1960-х как “Юбилей”. Кроме того, он проходит как “Турист”, “Искра” и “Заря”. Скажем сразу: это не один и тот же автомобиль, это разные машины, сделанные, впрочем, по одним и тем же чертежам. Но обо всем по порядку.

Стеклопластиковая история

В самом начале 1960-х годов группа инженеров и молодых энтузиастов новых технологий, живущих в Северодонецке и близлежащих городах, увлеклись передовым конструкционным материалом – стеклопластиком. Увлечение подкреплялось научно-промышленной основой – как раз в то время регион развивался как центр химической промышленности, в Северодонецке строился завод стеклопластиков и работало опытно-конструкторское бюро синтетических продуктов (ОКБСП).

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Технология представляла собой создание деталей из массы эпоксидной или полиэфирной смолы, армированной стекловолокном. Собственно, подобный композитный материал актуален и в настоящее время, только вместо стекловолокна используется углеволокно, из-за чего этот вид пластика мы называем карбоном. Стеклопластиковые детали получались достаточно легкими и прочными, а также коррозионостойкими. И хотя они не по всем параметрам превосходили металл, имели то неоспоримое преимущество, что одинаково легко принимали любые формы, которые только мог придумать дизайнер и конструктор.

Стеклопластиковые седаны с луганскими номерами по сей день всплывают на сайтах объявлений. Их отношение к САРБ понятно не всегда. Эта “Лань” теперь в надежных руках – у наших коллег из “Кузницы тест-драйвов”.

Минус тоже есть, и серьезный – наладить массовое производство кузовных деталей из композитов очень непросто. Зато для малотиражных машин – в самый раз. Поэтому именно за стеклопластиковую технологию ухватились неравнодушные автомобилисты и местные чиновники с Донбасса, когда решили наладить на САРБ – Северодонецкой авторемонтной базе – выпуск оригинальной техники. Это был микроавтобус “Старт” и легковой автомобиль, который в разных источниках называются то “Зарей”, то “Искрой”, то “Туристом”, то “Юбилеем”.

Тираж для народа

Со “Стартом” все ясно: поскольку он был нереально красив, да и выпущен тиражом более сотни экземпляров, его история давно известна и многократно описана, в том числе и журналистами Авто24. А вот с легковушкой не все просто.

У истоков этого проекта стояли инженеры и руководители Луганской области А. С. Антонов, Г.В. Дьяченко и А.Г. Иванов, В.Р. Миллер, Ю.И. Андрос, Н.И. Парафенко. При их участии на САРБе хотели наладить выпуск не только микроавтобуса, но и легковушки – на базе “Волги” ГАЗ-21. И наиболее интересно, что изготовили самое главное и дорогое – матрицу-контрформу для выклейки кузова. Скорее всего, дизайнером легковушки выступил инженер-конструктор Юрий Андрос – он же “рисовал” неповторимый микроавтобус “Старт”.

Правда, одновременно две модели предприятие не потянуло. Начали в декабре 1963-го с производства “Старта”, а легковушку оставили в сторону. Думали, временно, а получилось – навсегда. Но контрформу ее кузова, чтобы не простаивала зря, один из энтузиастов – Николай Парафенко – получил во временное пользование. И по его собственным воспоминаниям, в течение двух лет им и его друзьями в этой матрице было отформовано одиннадцать кузовов.

Загадочные легковушки со стеклопластиковым кузовом и луганским прошлым время от времени появляются в сети.

На их базе, по информации самого Николая Ивановича, было построено как минимум девять комплектных автомобилей, зарегистрированных в ГАИ. Поскольку кузова отливались в одной контрформе, машины были идентичны, хотя отличия были, и не только в отделке: матрица позволяла менять форму, но не кардинально.

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А вот что касается начинки, то тут каждый из создателей девяти машин был свободен в выборе, благо рамная конструкция позволяла применять любые доступные агрегаты. В основном использовались силовые агрегаты “Запорожца” и “Москвич-407/408”, ходовая часть тех же “Москвичей” или “Волг”. На некоторых экземплярах самодельной была даже подвеска.

Тайна имени

Известно, что как минимум первые автомобили изначально были открытыми, с кузовом двухдверный кабриолет. Но все они в последствии обзавелись крышей, тоже стеклопластиковой. Поскольку это дооснащение происходило уже после формовки в матрице, когда машины были на руках у владельцев, крыши были разными. Кроме того, самодельщики периодически проводили своим машинам рестайлинги, благо в техпаспорте не отражалась конкретная форма кузова и под существующие документы можно было перестраивать машину неограниченное количество раз.

Неизвестный стеклопластиковый автомобиль, найденный в Луганске. Есть информация, что это одна из северодонецких машин, пережившая две переделки кузова. Нынешняя судьба его неизвестна.

Этим и объясняется то, что сохранившиеся автомобили хоть чем-то да отличаются друг от друга – кстати, как и имена. “Заря”, “Турист”, “Новинка”, “Юбилей”, “Искра” – это только те названия однотипных машин-самоделок из северодонецкого региона, которые нам довелось встретить.

Местные жители вспоминают, что в густонаселенном районе Северодонецк-Рубежное-Сватово движение самодельщиков СамАвто было очень активным, и кроме связанных с САРБ моделей было изготовлено немало и других – всего порядка 30 машин. Сегодня уже очень трудно установить, какие из них были изготовлены в матрице Северодонецкой авторембазы, а какие полностью родились в частных гаражах. Но отрадно, что время от времени северодонецкие стеклопластиковые автомобили всплывают на сайтах объявлений и в соцсетях – хотя и прошло с того времени уже полвека…

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