Через штормове попередження «Державна служба України з надзвичайних ситуацій» радить обмежити в’їзд вантажівок до Києва, виділити окрему транспортну смугу для спецтехніки, а автомобілістам дотримуватись правил паркування.

Про це під час засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ускладнення погодних умов в Україні заявив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

Читайте також: Українець на Ferrari з ялинкою на даху вразив Лондон: фото, відео

“Нацполіції я пропоную збільшити кількість патрулів для регулювання руху на час сильних снігопадів, аби запобігти утворенню автомобільних заторів. Регулювати транспортний потік по одній смузі, іншу смугу використовувати для снігоприбиральної, рятувальної техніки, медичної тощо. Для забезпечення умов роботи снігоочисної техніки організувати взаємодію з патрульною поліцією Києва щодо забезпечення контролю за правилами паркування автомобілів”, - заявив Чечоткін.

Окрему увагу очільник ДСНС звернув на своєчасне ухвалення рішень КМДА щодо обмеження в’їзду до столиці великогабаритного транспорту. “Київській владі треба організувати взаємодію з областями, які прилягають, щоб раніше спрямовувати транспорт в об’їзд, аби не створювались затори в місті”, - закликав Чечоткін.

Він доручив місцевій владі Києва та Київської області налагодити міжобласну взаємодію та регулювання транспортних потоків.