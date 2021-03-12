12 березня у столиці спостерігається погіршення погодних умов: снігопад та сильний вітер, на дорогах – ожеледиця. У зв’язку із цим, із 17:00 почне діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.

Відповідне рішення ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

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Таке обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Великогабаритний транспорт буде запускатися до міста залежно від погодних умов та ситуації на дорогах.

Міська влада звертається до киян із проханням за можливості залишатися вдома на період ускладнення погодних умов.

Водіїв просять не користуватися особистим авто під час снігопаду, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автівки, що заважатимуть роботі спецтехніки, будуть евакуйовані.