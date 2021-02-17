У Києві за добу роботи нової камери системи автофіксації порушень ПДР винесено 385 постанов на водіїв, які рухалися по смузі для громадського транспорту.

Система з новою функцією запрацювала 15 лютого на столичному бульварі Дружби народів, 36. Поки це єдина камера в країні, яка, крім перевищення швидкості, здатна фіксувати також порушення на смузі для громадського транспорту.

Читайте також: За 2020 рік українці витратили на автофіксацію 200 мільйонів гривень

Відзначимо, згідно зі ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за "порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів" передбачено штраф у розмірі 510 грн.

Тобто за добу на одній камері бюджет "заробив" 196 350 грн. У той же час якщо штрафи сплачуються протягом 10 днів, діє 50% -ва знижка.

Нагадаємо, що під час тестового запуску цієї камери в грудні 2020 року було зафіксовано понад 1000 порушень в день.

Раніше в МВС повідомили, що за вісім місяців роботи системи фото і відеофіксації порушень ПДР кількість ДТП скоротилася в три рази, але загальна аварійність у київській області збільшилась на 30%. Тому в 2021 році планується встановити 220 нових камер, а через два роки їх число зросте до 1500.