В Киеве за сутки работы новой камеры системы автофиксации нарушений ПДД вынесено 385 постановлений на водителей, которые двигались по полосе для общественного транспорта.

Система с новой функцией заработала 15 февраля на столичном бульваре Дружбы народов, 36. Пока это единственная камера в стране, которая, кроме превышения скорости, способна фиксировать также нарушения на полосе для общественного транспорта.

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Отметим, согласно ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за "нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств" предусмотрен штраф в размере 510 грн.

То есть за сутки на одной камере бюджет "заработал" 196 350 грн. В то же время если штрафы выплачиваются в течение 10 дней, действует 50%-ная скидка.

Напомним, что во время тестового запуска этой камеры в декабре 2020 года были зафиксированы более 1000 нарушений за день.

Ранее в МВД сообщили, что за восемь месяцев работы системы фото и видеофиксации нарушений ПДД количество ДТП сократилось в три раза, но общая аварийность в Киевской области увеличилась на 30%. Поэтому в 2021 году планируется установить 220 новых камер, а через два года их число возрастет до 1500.