Величезний затор на в’їзд в Київ та три побиті машини: результат невиправданої поведінки водія мікроавтобуса.

16 травня на в’їзду в Київ з Житомира стала масштабна аварія на швидкості, внаслідок якої постраждали щонайменше три автомобіля. В результаті затор розтягнувся на кілька кілометрів.

Користувач соцмережі Фейсбук у групі "Підслухано у водіїв. Київ" опинився свідком цієї події. Більше того, відеореєстратор на його авто зняв цю пригоду.

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Як виявилось, винуватцем пригоди став водій сірого мікроавтобуса VW Transporter, який впритул їхав за чорним Mercedes-Benz Vito. В якийсь момент водій VW вирішив обігнати “Мерс" справа, однак на цій полосі їхав червоний універсал Chevrolet Lacetti. Мікроавтобус кілька разів вдарив "Шевроле", в результаті чого зніс йому задню частину. В свою чергу, Lacetti "дістав" чорний VW Touareg, який рухався в другій полосі.

Відео з реєстратора чітко показало, хто був винуватцем аварії.

Нагадаємо, що названі основні причини ДТП.