Влада Філіппін продовжують боротися з дорогими нерозмитненими авто. Причому, досить варварськими способами - їх просто знищують.

На цей раз під бульдозер потрапив конфіскований Ferrari 360 Spider. Контрабандний авто на іноземній реєстрації оцінили в 137 тис. Доларів.

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Спорткар Феррарі швидко перетворився на купу непотрібного металобрухту, повідомляє Philippine Star. Цікава деталь: на фото перед “утилізацією” у авто вже відсутні бампери і двері. Мабуть, їх продали на розбирання.