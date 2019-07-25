Власти Филиппин продолжают бороться с дорогими нерастаможенными автомобилями. Причем, довольно варварскими способами – их просто уничтожают.

На этот раз под бульдозер попал конфискованный Ferrari 360 Spider. Контрабандный автомобиль на иностранной регистрации оценили в 137 тыс. долларов.

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Спорткар Феррари быстро превратился в груду ненужного металлолома, сообщает Philippine Star. Интересная деталь: на фото перед "утилизацией" у автомобиля уже отсутствуют бамперы и двери. Видимо, их продали до этого.